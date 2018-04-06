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У британской телезвезды с большими губами нашли усы
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У британской телезвезды с большими губами нашли усы 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Instagram высмеяли британскую телезвезду Лорен Гуджер за фотографию, на которой тень от ее верхней губы напомнила им очертания усов. Об этом сообщает The Sun.
Под снимком 31-летней Лорен Гуджер появились осуждающие комментарии. «Усы теперь в моде?» — подкололи ее в соцсети.
Однако поклонники звезды реалити-шоу The Only Way Is Essex поспешили на защиту Гуджер.
«Почему бы вам не сделать себе и ей одолжение и просто не отписаться? Спросите себя, понравилось бы вам читать негативные комментарии… Нет! Она женщина и она настоящая. Бог любит всех, включая вас», — написал один из них.
«Люди отвратительны сейчас… Какое ужасное отношение», — прокомментировал другой.
В августе 2016 года пользователи социальных сетей посмеялись над тем, что британский политик Найджел Фараж отрастил усы. В новом имидже он появился в телешоу Sam Delaney's News Thing, после чего скриншоты разлетелись по сети и вызвали волну шуток. Большей части пользователей Twitter новый имидж Фаража не понравился. Его усы назвали ужасными и отвратительными.
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