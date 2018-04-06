Волгоградцев просят помочь в розыске пропавшего 77-летнего челябинца

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сестра мужчины обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего брата в середине января 2018 года. Владимир Петрович Миронов пропал еще в ноябре 2017 года. Он ушел из дома и не вернулся. До сих пор о нем ничего не известно. Возможно, мужчина находится в Волгоградской области

Рост пенсионера составляет 165-170 сантиметров. Волосы у мужчины седые, глаза карие, лицо круглое, брови широкие и дугообразные. Возможно, на животе у него есть шрам после операции. Из особых примет у мужчины — отсутствие нескольких передних зубов и большая родинка на правой щеке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера или видел его, просят обратиться по телефонам (35167) 2-56-02, 3-12-00 или «02».