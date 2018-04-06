Видео: На конференции «B.CON» обсудили проблему адаптации кадров для IT 

Мероприятие, организованное крупнейшей IT-компанией региона — Bytex, стало эффективной площадкой для обмена опытом между региональными и международными специалистами, а также представителями крупнейших вузов страны.
Как отмечалось на встрече, сегодня наблюдается парадоксальная ситуация, когда в условиях нехватки кадров в сфере IT выпускник профильного вуза порой не может найти работу — поскольку не отвечает требованиям работодателей.
— В недостаточной квалификации молодых специалистов есть вина обеих сторон, — констатировал технический продюсер 1C Online Games Дмитрий Долгов. — С одной стороны — вчерашние студенты по окончании вуза не имеют части умений и навыков, которые мы хотели бы видеть. С другой — работодатели зачастую не понимают, на какой объем знаний у молодых специалистов они могут рассчитывать. В целях адаптации молодых кадров компаниям нужно принимать программы для постепенного введения их в проект. Кстати, у нашей компании есть опыт взаимодействия с учебными заведениями — специалисты 1C Online Games читали лекции и вели факультативы в московских вузах.