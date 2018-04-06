Видео: На конференции «B.CON» обсудили проблему адаптации кадров для IT

Мероприятие, организованное крупнейшей IT-компанией региона — Bytex, стало эффективной площадкой для обмена опытом между региональными и международными специалистами, а также представителями крупнейших вузов страны.

Как отмечалось на встрече, сегодня наблюдается парадоксальная ситуация, когда в условиях нехватки кадров в сфере IT выпускник профильного вуза порой не может найти работу — поскольку не отвечает требованиям работодателей.