Экс-глава ФРС Йеллен посетила платное мероприятие

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Экс-глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен совершила свой первый платный визит на Уолл-стрит после ухода в отставку с поста главы регулятора, передает Reuters.

Джанет Йеллен EPA-EFE/JIM LO SCALZO

На встрече, где состоялся и ужин с участием 40 глав компаний в манхэттенском пентхаусе, Йеллен обсудила повышение ставок и политику президента США Дональда Трампа. Два человека, знакомые с событиями, организованными инвестиционным банком Jefferies, включая вечерний сбор со своим главным исполнительным менеджером Ричардом Хендлером и инвесторами миллиардеров Карлом Иканом и Дэниэлом Лебом, сказали, что встреча была заявлена как первое такое участие Йеллен после ухода из ФРС два месяца назад. В кратком телефонном интервью Йеллен, которая руководила центральным банком США последние четыре года, подтвердила, что ей заплатили за участие, отметив, что она не указала никакой конфиденциальной информации. «Я говорила об экономике и общих перспективах денежно-кредитной политики», — сказала она, отказавшись раскрыть информацию о том, сколько она заработала за посещение мероприятия. Программа включала в себя сеанс вопросов и ответов с более чем 100 клиентами Jefferies, где, согласно третьему источнику, она вплотную приблизилась к тому, чтобы заявить о трех или четырех повышении процентной ставки в этом году, о чем говорил ее преемник на посту главы ФРС Джером Пауэлл. Позже, как рассказали источники агентства, Йеллен провела встречу с руководителями хедж-фондов и частных инвестиционных компаний. Она рассказала о своих встречах с Трампом, в том числе о прошлогоднем собеседовании по поводу возможного продления сроков ее полномочий на посту председателя ФРС, а также выразила опасения по поводу возможного перегрева экономики из-за скоращения налогов и государственных расходов. Один из источников рассказал агентству, что, по мнению Йеллен, инфляция находится под контролем и вряд ли произойдет всплеск, поэтому ставки будут оставаться относительно низкими.