На СГОКе обсудили тенденции развития социальной политики предприятий

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошла практическая конференция «Актуальные тенденции социальной политики корпораций.

Вызовы и современные форматы социально-трудового партнерства». В ней приняли участие около 50 представителей крупнейших предприятий горно-металлургической отрасли, ОООР «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» и Горно-металлургического профсоюза.

Участники конференции поделились лучшими практиками в области социальных гарантий, медицинского обслуживания, оздоровления и отдыха работников, обсудили современные тенденции социальной политики в отрасли. Отдельное внимание в рамках конференции было уделено вопросам социально-трудового партнерства и программе корпоративного волонтерства.

Профсоюзные лидеры отметили, что развитое социально-трудовое партнерство между работодателем и представителем работников — профсоюзным комитетом — залог успешной трансформации и перезагрузки социальных программ в соответствии с требованиями времени и с сохранением накопленных успешных практик.

Представители компаний поделились кейсами корпоративного волонтерства. И отметили, что поддержка сотрудников, которые участвуют в экологических акциях, вяжут вещи для детей из социальных приютов, делают горки зимой позволяет компаниям получить дополнительные инструменты мотивации и развития персонала. А для работников открывает новые возможности для самореализации и объединяет их на базе общих ценностей.

Участники конференции также затронули тему социальных программ, которые оказывают влияние на регионы присутствия. Это спонсорская и благотворительная помощь учреждениям культуры и искусства, поддержка образования и науки, благоустройство территорий. Все эти сферы формируют качество жизни в городах присутствия и опосредованно влияют на качество человеческого капитала компании.