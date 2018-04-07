Российские инженеры создали протез для сбитого автомобилем сокола

Российские инженеры первыми в мире создали аддитивный протез для дикой птицы, сообщает «Роснано»

С такой просьбой к ним обратились из Центра реабилитации хищных птиц, куда попал угодивший под автомобиль сокол. Из-за столкновения он лишился лапки.

Возместить хищнику лапу было жизненной необходимостью, поскольку обычно при подобных травмах из-за смещения внутренних органов птицы погибают в течение нескольких месяцев.

«Когда к нам обратились из центра реабилитации хищных птиц, мы поняли, что при всей нестандартности задачи мы можем ее выполнить, следуя той же технологической цепочке, в которой обычно работаем над беспилотниками», — сказал руководитель новосибирской компании «Оптиплейн Аэродинамика» Кирилл Яковченко.

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В их конструкторском бюро произвели необходимые обмеры и съемку, подготовили техническое задание, а санкт-петербургская инжиниринговая компания по 3D-печати CML AT и новосибирский разработчик и производитель медицинских эндопротезов «3D-БимИмплант» спроектировали и подготовили к производству индивидуальный пластиковый протез, который учитывает анатомические особенности строения скелета, чтобы птица чувствовала себя устойчиво как на плоской поверхности, так и на ветке.

Протез состоит из нескольких деталей на шарнире, но все они печатались в сборе как единая конструкция. Это существенно упростило и ускорило его установку.

В феврале были сделаны и проверены тестовые образцы протеза и крепежей, а постоянный протез напечатали уже в марте.

Спустя месяц после его установки птице стало существенно удобнее передвигаться, исчезла асимметрия туловища. Сейчас сокол чувствует себя хорошо и постепенно привыкает жить с протезом.

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