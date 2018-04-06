Софи Кальчева: Не исключаю, что на нас с Басковым навели порчу!

Их пару с Николаем Басковым называли одной из самых ярких. Они были вместе не только в жизни, но и на сцене. Благодаря Баскову Софи даже запела. Карьеру продолжает и сейчас, правда, уже без помощи тенора. Из-за чего торжество не состоялось, Софи рассказала нашим корреспондентам.

«Коля достоин Лопыревой»

— С Колей мы продолжаем нормально общаться. В этом плане у нас все хорошо. Только сегодня виделись: у нас гримерки были рядом. Когда мы встречаемся, он сетует на сложный график. Коля — очень занятой человек. Я уже свыклась с тем, что мы расстались. Люди приходят, люди уходят. Но я рада, что на моем жизненном пути появился такой человек, как Коля. Он меня многому научил: как выходить на сцену, как не бояться зрителей. Все время меня поддерживал. Помню, я ему часто говорила: «Смотри, у меня земля уходит из-под ног!» Он тут же брал меня за руки, и мы танцевали. Мы действительно остались хорошими друзьями. Только вместе теперь не поем, как раньше.

— Сегодня вы можете сказать, из-за чего расстались с Басковым?

— Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал.

— Вы имеете в виду, что могли сглазить или навести порчу?

— Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы. Пока сама не сделаю, ничего не поменяется. Сказать, лучше мне без Коли или хуже, не могу. У меня всегда была такая же жизнь. Просто раньше была наша с ним пара, а сейчас ее нет. Артисты — такие люди, которые умеют принимать разные ситуации. В этом плане мы гораздо более устойчивые, чем обычные люди.

— Что вы думаете по поводу его романа с Викой Лопыревой?

— Я, как любая женщина, хочу, чтобы он женился. Но пути Господни неисповедимы. Если так получилось, что мы расстались, значит, он достоин Лопыревой. Так ему и надо (смеется).

«Мой нынешний — просто мегамозг»

— Как вы думаете, почему они отменили свадьбу в конце прошлого года?

— Я у него как-то тоже спрашивала об этом, но он уходит от ответа. Говорит, что у него много дел, концертов, выступлений. Да и она девушка занятая, с мячиком ездит. Не знаю, чем она занимается точно, но что-то связано с футболом. Они люди немолодые, им не по двадцать лет. Свадьба — это такой серьезный шаг. Необдуманные поступки можно совершать в молодости. А здесь нужно выходить замуж основательно и до конца дней. Не так, чтобы сегодня поженились, а завтра разошлись. Посмотрим, что будет дальше.

— А как складывается ваша личная жизнь? Рядом с вами есть мужчина?

— У меня давно был человек, который ко мне хорошо относится. Он — безумно добрый. Знаете, у меня все время спрашивают: «Почему ты открытая и простая?» Да потому, что меня люди хорошие окружают. Мой нынешний избранник очень добрый, умный, просто мегамозг.

— Лучше Коли?

— Их нельзя сравнивать. Он лучше в бизнесе, а Коля — на эстраде. Но имя своего нынешнего мужчины я назвать не могу. Не хочу. Если станет моим мужем, тогда, конечно, все расскажу.

— А вы уже веде­те разговоры о с­вадьбе?

— Нет, об этом даже не думаю. Свадьба у меня уже была, я не хочу больше! Это же очень тяжело, а я такой впечатлительный человек. Говорят, что со временем все забывается в этой жизни. Но только не для меня. Любое расставание — маленькая смерть. Во всяком случае, я так считаю.

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