Невеста Баскова: «На нашу пару навели порчу»

Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, ненаигранными, их чувства подкупали своей простотой, многим казалось, что еще чуть-чуть и брачный союз двух звезд станет реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.

Наконец-то модель нашла в себе силы поведать о причинах разрыва. «Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал», — разоткровенничалась девушка.

Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать, навести порчу на их пару. «Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы», — добавила звезда.

Затем Софи высказалась о затянувшейся помолвке Баскова и Лопыревой. «Я у него как-то тоже спрашивала об этом, но он уходит от ответа. Говорит, что у него много дел, концертов, выступлений. Да и она девушка занятая, с мячиком ездит… Они люди немолодые, им не по двадцать лет. Свадьба — это такой серьезный шаг. Необдуманные поступки можно совершать в молодости. А здесь нужно выходить замуж основательно и до конца дней», — прокомментировала барышня.

Кальчева со смехом отметила, что певец и телеведущая стоят друг друга. «Я, как любая женщина, хочу, чтобы он женился. Но пути Господни неисповедимы. Если так получилось, что мы расстались, значит, он достоин Лопыревой. Так ему и надо», — съязвила модель.