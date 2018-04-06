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Невеста Баскова: «На нашу пару навели порчу»
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Невеста Баскова: «На нашу пару навели порчу» 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала журналистам из-за чего ее роману с «золотым голосом Росии» пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей Виктории Лопыревой.
Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, ненаигранными, их чувства подкупали своей простотой, многим казалось, что еще чуть-чуть и брачный союз двух звезд станет реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.
Наконец-то модель нашла в себе силы поведать о причинах разрыва. «Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал», — разоткровенничалась девушка.
Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать, навести порчу на их пару. «Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы», — добавила звезда.
Затем Софи высказалась о затянувшейся помолвке Баскова и Лопыревой. «Я у него как-то тоже спрашивала об этом, но он уходит от ответа. Говорит, что у него много дел, концертов, выступлений. Да и она девушка занятая, с мячиком ездит… Они люди немолодые, им не по двадцать лет. Свадьба — это такой серьезный шаг. Необдуманные поступки можно совершать в молодости. А здесь нужно выходить замуж основательно и до конца дней», — прокомментировала барышня.
Кальчева со смехом отметила, что певец и телеведущая стоят друг друга. «Я, как любая женщина, хочу, чтобы он женился. Но пути Господни неисповедимы. Если так получилось, что мы расстались, значит, он достоин Лопыревой. Так ему и надо», — съязвила модель.
Несмотря ни на что, Софи благодарна Николаю Баскову за время, которое они провели вместе. С помощью знаменитого исполнителя девушка даже запела. «Он меня многому научил: как выходить на сцену, как не бояться зрителей. Все время меня поддерживал. Помню, я ему часто говорила: „Смотри, у меня земля уходит из-под ног!“ Он тут же брал меня за руки, и мы танцевали. Мы действительно остались хорошими друзьями. Только вместе теперь не поем, как раньше», — цитирует модель Sobesednik.ru.
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