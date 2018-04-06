Меланья Трамп бросила мужа после измен

Тема супружеских измен Дональда Трампа не сходит с первых полос газет, однако несмотря на шумиху первая леди США сохраняет невозмутимость. Журналист Рональд Кесслер внимательно изучил биографию президентской семьи и обнаружил случай, когда Мелания усомнилась в верности мужа и разорвала отношения.

В своей книге Кесслер утверждает, что это темное пятно в отношениях Дональда и Мелании относится к периоду, когда они еще не были женаты. Однажды дива приехала к будущему мужу в Trump Tower и столкнулась с бывшей подругой Дональда — моделью Карой Янг.

Сообщается, что он встречался с Карой в течение двух. Тогда Мелания, долго не думая, бросила Трампа, пишет Hollywood Life. Она сказала: «Мне плевать на его миллиарды долларов. Я ухожу». Затем дива позвонила в Мар-а-Лаго и потребовала у персонала прислать ее одежду. Реакция Мелании произвела на Дональда довольно сильное впечатление, и он постарался вернуть ревнивую девушку. Белый дом, в свою очередь, неоднократно отрицал правдивость новостей о связях президента с другими женщинами.

Напомним, что в последнее время все чаще стали появляться слухи о том, что Мелания находится на грани развода со своим супругом. Так, в феврале 2018 года первая леди США приехала на сессию Конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь вместе с ним в Давос на Всемирный экономический форум. Причина кроется в слухах об изменах Трампа. При этом Мелания продолжает выходить вместе с мужем в свет и посещать мероприятия в Белом доме.