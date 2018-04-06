Ещё
Выборгская бабушка-предприниматель попала в поле зрения полиции за торговлю носками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборгская бабушка-предприниматель попала в поле зрения полиции за торговлю носками 

Ivyborg.ru 49 минут назад
На стоянке у гипермаркета «Карусель» в Выборге сотрудники полиции выявили незаконного предпринимателя. Им оказалась бабушка, которая торговала шерстяными носками и шарфами.
Как сообщает пресс-служба выборгского УМВД, сотрудниками полиции был выявлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности на стоянке у гипермаркета «Карусель» на улице Госпитальной. Уточняется, что речь идёт о розничной реализации шерстяных изделий, которой занималась 70-летняя жительница Выборга, являющаяся уроженкой Украины.
По факту осуществления незаконной торговли был составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».
Ivyborg.ru: последние новости
МВД проверяет волонтеров ЧМ-2018 на причастность к терроризму Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Поисковые отряды нашли на территории Выборгского района 1043 останков бойцов в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов87
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах47
На Украине угрожают взорвать Крымский мост421
Малышева оправдалась за скандал с собаками629
В РФ нашли секретную программу «Новичок»81
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение