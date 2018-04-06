Выборгская бабушка-предприниматель попала в поле зрения полиции за торговлю носками

На стоянке у гипермаркета «Карусель» в Выборге сотрудники полиции выявили незаконного предпринимателя. Им оказалась бабушка, которая торговала шерстяными носками и шарфами.

Как сообщает пресс-служба выборгского УМВД , сотрудниками полиции был выявлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности на стоянке у гипермаркета «Карусель» на улице Госпитальной. Уточняется, что речь идёт о розничной реализации шерстяных изделий, которой занималась 70-летняя жительница Выборга, являющаяся уроженкой Украины

По факту осуществления незаконной торговли был составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».