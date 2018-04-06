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Несколько домов в Петрозаводске затопило талыми водами (ФОТО)
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Несколько домов в Петрозаводске затопило талыми водами (ФОТО) 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
Жители улицы Щербакова пытаются отвести грязные потоки от своих дворов.
В редакцию портала «Карельские Вести» обратилась жительница карельской столицы, которая рассказал, что ее дом на улице Щербакова затопило. Фундамент строения уже скрыт под водой, и женщина боится, что скоро вода хлынет в помещение.
Однако, как выяснилось, потоп начался и по другим адресам. Так, в дом №44 по той же улице невозможно зайти без болотных сапог.
Местные жители рассказали, что они с утра обрывают телефоны экстренных служб, но к ним никто не приезжал. Люди пытаются самостоятельно отвести воду, но считают, что дренажная система засорена.
По словам граждан, дома по улице Щербакова периодически затапливает, но такого наводнения здесь не было давно.
По материалам: ptzgovorit.ru
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