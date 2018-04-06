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Цветы и театры в марте, храмы в апреле: что ищут уфимцы на картах
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Цветы и театры в марте, храмы в апреле: что ищут уфимцы на картах 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Необычные тенденции обнаружили аналитики «Яндекс», изучившие запросы пользователей на карте города.
Они выяснили, что для каждого месяца характерны всплески популярности определенных категорий запросов. Так, в марте горожане чаще всего ищут магазины цветов, автомойки, магазины парфюмерии и театры. В апреле пользователи карт разыскивали православные храмы и шиномонтаж по городу. А в мае выбирали, в какой парк пойти, и где находится автовокзал.
А еще аналитики доказали, что примета «в мае жениться — всю жизнь маяться» — работает. В мае доля пользователей, которая ищет загсы, падает.
Уфа, кстати, занимает четвертое место в России по числу загсов на тысячу жителей. На первом месте стоит Самара, затем — Воронеж и Ростов-на-Дону, — сообщили в компании.
Топ поисковых запросов по июню и июлю: дома отдыха, парки, вокзалы и турагенства, в августе жажда путешествий чуть снижается, время на поезда и автобусы последние туристы не тратят, предпочитая пользоваться аэропортами.
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