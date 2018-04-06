Цветы и театры в марте, храмы в апреле: что ищут уфимцы на картах

Необычные тенденции обнаружили аналитики «Яндекс» , изучившие запросы пользователей на карте города.

Они выяснили, что для каждого месяца характерны всплески популярности определенных категорий запросов. Так, в марте горожане чаще всего ищут магазины цветов, автомойки, магазины парфюмерии и театры. В апреле пользователи карт разыскивали православные храмы и шиномонтаж по городу. А в мае выбирали, в какой парк пойти, и где находится автовокзал.

А еще аналитики доказали, что примета «в мае жениться — всю жизнь маяться» — работает. В мае доля пользователей, которая ищет загсы, падает.

Уфа , кстати, занимает четвертое место в России по числу загсов на тысячу жителей. На первом месте стоит Самара , затем — Воронеж и Ростов-на-Дону, — сообщили в компании.

Топ поисковых запросов по июню и июлю: дома отдыха, парки, вокзалы и турагенства, в августе жажда путешествий чуть снижается, время на поезда и автобусы последние туристы не тратят, предпочитая пользоваться аэропортами.