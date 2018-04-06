Омеля получил от Порошенко добро на закарпатские ворота в небеса

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

«В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде . Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году», — сказал Омелян.

Кроме того, добавил министр, аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево

«Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее — строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства», — сказал министр.