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Омеля получил от Порошенко добро на закарпатские ворота в небеса
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Омеля получил от Порошенко добро на закарпатские ворота в небеса 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
«В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году», — сказал Омелян.
Кроме того, добавил министр, аэропорт могут построить в Хусте или Мукачево.
«Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн. Чтобы мы могли ежегодно строить по 5-6 взлетных полос, а далее — строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства», — сказал министр.
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