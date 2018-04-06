Елена Перминова призналась, что стала моделью из-за спора с мамой

Изветная супермодель Лена Перминова призналась, что несколько лет назад совершенно не ожидала пройти первый в своей жизни модельный кастинг. Более того, она сделала это на спор. Оказалось, мама знаменитости не верила, что ее дочь может стать успешной моделью.

Да, для девочки из далекого Бердска мир Высокой моды всегда казался несбыточной мечтой. Очень красивой, роскошной, глянцевой. Судя по ранним детским фотографиям, мне всегда нравилось позировать. Мама говорила, что я слишком угловатая для модели, и на первый кастинг крупного агентства я пошла скорее на спор, но, к всеобщему удивлению, прошла конкурс,

В результате, звезда не стала связывать свою жизнь только с модельным бизнесом. Она отмечает, что не работает на подиуме на регулярной основе, а принимает участие только в показах тех брендов, которые любит сама.

Отвечая же на вопросы про собственных детей, Елена заметила, что троих детей ей пока достаточно. Они надеется их правильно воспитать и привить ребятам честность, доброту и стремление постоянно двигаться вперед.

А рассказывая о том, что делает ее счастливой, модель призналась с улыбкой:

Фраза: «Доброе утро, мамочка!». Три раза.

Напомним, Елена Перминова и ее супруг, бизнесмен Александр Лебедев , воспитывают троих детей: сыновей Никиту (родился в 2009 году) и Егора (родился в 2011 году), а также дочь Арину, появившуюся на свет в апреле 2014 года.

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 9 Янв 2018 в 5:17 PST К слову, не так давно, празднуя 12-летие отношений, супруги взорвали Сеть, опубликовав видеоролик, на котором зажигательно танцуют бачату.

Фото: Instagram @lenaperminova

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