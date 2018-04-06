Пасхальные мероприятия пройдут в 436 храмах Дона 

Не исключение Ростов и Ростовская область, здесь праздничные богослужения пройдут в 436 храмах. Самые масштабные и многочисленные службы ожидаемо пройдут в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в донской столице начнет праздничную службу 7 апреля в 23:00.
В Новочеркасске в Патриаршем Вознесенском всеказачьем кафедральном соборе в 16:00 в день праздника Светлого Христова Воскресения пройдет Великая вечерня. Совершать таинство будет глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Кроме службы, прихожане смогут увидеть прибытие Благодатного огня из Иерусалима.
В станице Старочеркасской пройдет Пасхальная заутреня и Божественная литургия. Начнутся они в полночь 8 апреля В Воскресенском соборе. Все желающие смогут освятить пасхальные куличи с 03:00 до 18:00 часов. «Пасха — самый любимый и самый массовый православный праздник в России и на донской земле. Более 80% населения области считают себя православными» — комментирует заместитель губернатора Сергей Бондарев. Власти побеспокоились и о решении транспортного вопроса. График работы пассажирского транспорта будет изменен в Пасхальную ночь. Автобусы и трамваи будут курсировать до самого утра, в ночном дежурстве будет задействовано 34 единицы техники. Это 31 автобус и 3 трамвая. Продлят автобусные маршруты № 3, 3А, 7, 9, 15, 41, 70, 4-МТ, 6-МТ, 8-МТ, 34-МТ, 45-МТ, 65-МТ, 78-МТ, 99-МТ, 90-МТ.