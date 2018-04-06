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Лавров: Лондон лихорадочно ищет подтверждения своей теории
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Лавров: Лондон лихорадочно ищет подтверждения своей теории 

Российская Газета 52 минуты назад
Российский министр прокомментировал информацию о «лаборатории» по производству нервно-паралитического газа «Новичок», якобы обнаруженной в Шиханах Саратовской области.
"Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовской предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", — подчеркнул Лавров. «Доверять им мы не будем, проверять хотим, но они не позволяют», — добавил глава внешнеполитического ведомства России.
Напомним, что Лондон до сих пор не представил мировой общественности никаких доказательств в пользу причастности Москвы к попытке убийства Скрипалей. Несмотря на это, ряд стран, в число которых входит США, приняли решение выслать российских дипломатов и тем самым проявить свою «солидарность» c Соединенным Королевством.
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