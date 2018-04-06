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Правда ли, что Уфимский фанерный комбинат будет закрыт и снесён?
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Правда ли, что Уфимский фанерный комбинат будет закрыт и снесён? 

АиФ-Уфа 53 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Что происходит с Уфимским фанерным комбинатом? Он простаивает, работники без зарплаты. Говорят, что предприятие подлежит сносу из-за строительства проспекта Салавата Юлаева. Какие предпринимаются меры властью по этому случаю? Что ожидает в будущем работников комбината?
А. Петровский, г. Уфа
В Минпроме Башкирии сообщили, что неблагоприятные погодные условия помешали предприятию заниматься лесозаготовкой на арендованных комбинатом лесных площадях.
Также в ведомстве сетуют на рост цен на фанерный кряж на внешнем рынке, виновником чего является Китай. Дефицит этого сырья привёл к тому, что на предприятии произошло снижение объемов производства и образовалась задолженность по заработной плате.
«В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу невыплаты заработной платы на ООО «Уфимский фанерный комбинат», Государственной инспекцией труда по РБ проведена проверка деятельности предприятия на предмет нарушения норм трудового законодательства. Руководство предприятия привлечено к административной ответственности в виде штрафов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в ответе ведомства.
На комбинате «разработана антикризисная программа, предпринимаются все возможные меры по сохранению производства и кадров на предприятии. Задолженность по заработной плате будет погашаться в первоочередном порядке по мере поступления денежных средств».
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