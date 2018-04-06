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На предмостной площади в центре Волгограда асфальт заменят на тротуарную плитку
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На предмостной площади в центре Волгограда асфальт заменят на тротуарную плитку 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на предмостной площади перед строящейся гостиницей в эти минуты экскаваторы крушат асфальт. Уже демонтирована часть пешеходной зоны перед перекрестком. В скором времени здесь появится новая тротуарная плитка. К 1 июня строящаяся на предмостной площади гостиница полностью откроется взору горожан. К этому дню будет демонтирован забор вокруг стройки. Об этом V1.ru рассказал замдиректора по строительству ООО «Земля-Профи» Виктор Липецкий.
— Перед чемпионатом мира мы приступили к благоустройству прилегающей к гостинице территории, — рассказал V1.ru Виктор Липецкий. — На том месте, где сейчас демонтируется асфальт, будет уложена тротуарная плитка. Затем мы демонтируем старый асфальт рядом с гостиницей и продолжим благоустройство уже здесь. К 1 июня заборы по периметру гостиницы будут убраны.
По словам представителя компании-застройщика, стартовавшее на предмостной площади благоустройство никак не помешает пешеходам. На то время, пока плитку будут класть у дороги, передвигаться можно будет по полосе старого тротуара.
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