Владимир Путин вручил премию президента сотруднице воронежского Дивногорья 

Софью Кондратьеву наградили за создание и реализацию инновационных музейных проектов. Владимир Путин вручил премию президента начальнику отдела музейной деятельности Дивногорья Софье Кондратьевой в пятницу, 6 апреля. Софью, которая также представляет Россию в Международном спелеологическом союзе, наградили за создание и реализацию инновационных музейных проектов, которые рассказывают об эпохе палеолита и уникальных комплексах древней подземной архитектуры. — Очень важно, что наш такой небольшой по количеству сотрудников и, в общем-то, по возрасту музей-заповедник был отмечен и что иногда не благодаря, а вопреки можно делать значимые музейные проекты, можно обращать внимание на сохранение степных экосистем, популяризировать памятники археологии от палеолита до Средневековья и добиваться того, что пещерные комплексы становятся из просто интересных пещер памятниками истории и культуры, — отметила в благодарственной речи Софья Кондратьева. Девушка рассказала, что в планах музея-заповедника создание визит-центра, дальнейшее расширение экскурсионных маршрутов, в том числе и за счёт музеефикации недоступных в настоящее время меловых пещерных храмов. Напоследок Софья Кондратьева пригласила в Дивногорье Владимира Путина. Екатерина Трещикова