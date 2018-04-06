Выбраны лучшие конкурсные костюмы для Black Desert с каждого региона

Финалисты международного конкурса костюмов для Black Desert определены. От каждого региона выбраны лучшие работы, среди которых и определится один единственный победитель, кто получит $10.000. Всем участники заключительного этапа также дадут по $3.000, так что никто не уйдет без денег. Голосование продлится до 9 апреля, а результаты подведут 14 числа. Отдать свой голос можно на странице конкурса, где необходимо авторизоваться через аккаунт Google . Выбрать можно только один костюм.

Ну, а ниже находятся арты со всеми работами, представленными на конкурсе.

Европа

Южная Америка

Юго-Восточная Азия

Южная Америка

Тайланд