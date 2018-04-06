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Выбраны лучшие конкурсные костюмы для Black Desert с каждого региона
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Выбраны лучшие конкурсные костюмы для Black Desert с каждого региона 

MMO13 56 минут назад
Фото: MMO13
Финалисты международного конкурса костюмов для Black Desert определены. От каждого региона выбраны лучшие работы, среди которых и определится один единственный победитель, кто получит $10.000. Всем участники заключительного этапа также дадут по $3.000, так что никто не уйдет без денег. Голосование продлится до 9 апреля, а результаты подведут 14 числа. Отдать свой голос можно на странице конкурса, где необходимо авторизоваться через аккаунт Google. Выбрать можно только один костюм.
Ну, а ниже находятся арты со всеми работами, представленными на конкурсе.
Корея
Европа
Южная Америка
Юго-Восточная Азия
Япония
Южная Америка
Тайланд
Россия
Тайбэй / Гонг-Конг / Макао
Турция / Средний Восток
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