До 15 тыс. человек примут участие в международном мотомарше «Дороги Победы — на Берлин 2018», который пройдет с 22 апреля по 9 мая 2018 г. Об этом сообщил журналистам представитель мотоклуба «Ночные волки» Андрей Боровский.
«Количество людей, которые хотят к нам присоединиться, растет с каждым годом. Мы предполагаем, что количество участников составит 12-15 тыс. человек. И наша задача, чтобы все не только уехали, но и нормально вернулись обратно. Огромное количество людей», — подчеркнул А. Боровский.
По словам президента клуба Александра Залдастанова, в ряде городов покажут фильм байкеров под названием «Русский реактор» об истории России с 1917 г. Он переведен на английский, французский, сербский и другие языки.
Как сообщается на сайте проекта, международный мотомарш «Дороги Победы — на Берлин 2018» впервые будет разделен на три этапа: первый — с 22 по 28 апреля (Сочи-Краснодар-Ростов-на-Дону-Воронеж-Елец-Москва); второй — с 28 апреля по 1 мая (Москва-Ярцево-Соловьево-Смоленск-Линия Сталина-Пинск-Брест); третий — с 1 по 9 мая (Варшава-Вроцлав Освенцим-Фридек-Мистек-Банска Быстрица-Трнава-Братислава-Трнава-Старовички-Брно-Раквице-Прага-Баутцен-Дрезден-Торгау-Карлсхорст-Берлин). В 2018 г. участие в мотомарше примут представители России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Италии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Германии, Дании и других государств-участников войны. На протяжении всего маршрута планируется посещение мемориальных комплексов Великой Отечественной войны. Заключительная часть пробега состоится 9 Мая в Берлине. Мотоколонна с флагами Победы пройдет через столицу Германии, отдавая дань памяти и уважения погибшим и ветеранам Великой Отечественной войны. В Трептов-парке российские мотоциклисты возложат цветы к подножию памятника Воина-освободителя.