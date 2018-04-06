До 15 тыс. человек примут участие в международном мотомарше «Дороги Победы — на Берлин 2018»

До 15 тыс. человек примут участие в международном мотомарше «Дороги Победы — на Берлин 2018», который пройдет с 22 апреля по 9 мая 2018 г. Об этом сообщил журналистам представитель мотоклуба «Ночные волки» Андрей Боровский.

«Количество людей, которые хотят к нам присоединиться, растет с каждым годом. Мы предполагаем, что количество участников составит 12-15 тыс. человек. И наша задача, чтобы все не только уехали, но и нормально вернулись обратно. Огромное количество людей», — подчеркнул А. Боровский.

По словам президента клуба Александра Залдастанова, в ряде городов покажут фильм байкеров под названием «Русский реактор» об истории России с 1917 г. Он переведен на английский, французский, сербский и другие языки.