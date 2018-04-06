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Зауралец, выливший на девочку тарелку горячего супа, заплатит ей моральную компенсацию
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Зауралец, выливший на девочку тарелку горячего супа, заплатит ей моральную компенсацию 

45.ru 56 минут назад
Фото: 45.ru
Звериноголовский районный суд вынес приговор 43-летнему зауральцу. Мужчина признан виновным в умышленном причинении малолетнему вреда здоровью средней тяжести.
— В июне 2016 года мужчина вылил из металлической чашки горячий суп на трехлетнюю девочку, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Несовершеннолетняя испытала физические и нравственные страдания, выразившиеся в чувстве боли, страха, унижения человеческого достоинства и ощущении беспомощности, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Как установило следствие, мужчина, находившийся на момент преступления в состоянии алкогольного опьянения, хотел отомстить своей жене, но по ошибке вылил суп на соседского ребенка.
Прокурор требовал взыскать с зауральца компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд согласился с требованиями прокурора и частично удовлетворил иск, обязав виновного выплатить в пользу несовершеннолетней 100 тысяч рублей.
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