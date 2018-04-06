Ондатру заметили в столичном парке «Измайлово»

Зверек принимал солнечные ванны вблизи Красного пруда.

Сотрудники «Мосприроды» заметили в природно-историческом парке «Измайлово» ондатру.

— Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы , но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком, — сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

В учреждении предположили, что животное за долгую и снежную зиму соскучилось по солнцу, поэтому решила погреться в теплых лучах апрельского солнца. В пресс-службе добавили, что на природных территориях Восточного округа проживает несколько семейных групп ондатр. Так, следы от лап ондатры были обнаружены в природно-исторических парках «Косинский» и «Измайлово», где расположены несколько крупных водоемов, которые необходимы для комфортных условий проживания этих лесных обитателей.

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