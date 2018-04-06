Памятник, посвящённый честной конкуренции, установят в Ингушетии

Монумент, посвященный честной конкуренции, в столице республики Магасе собираются открыть осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на УФАС по РИ.

Идея родилась в управлении антимонопольной службы. Сотрудники УФАС попытались найти подобные примеры в других регионах и странах, но потерпели фиаско. Выяснилось, что никто нигде ничего похожего не сооружал.

«Мы собрались и сами придумали эскиз. Скульптура будет состоять из трёх человеческих фигур: одна символизирует власть, вторая бизнес, третья — воплощение обобщенного образа потребителя. Втроем они держат в руках дерево благосостояния», — рассказала пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Оксана Муцольгова.

Она также сообщила, что памятник станет завершением строящейся сейчас аллеи честной конкуренции. Её планируется в дальнейшем дополнить другими памятниками честной конкуренции в разных областях.