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Памятник, посвящённый честной конкуренции, установят в Ингушетии
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Памятник, посвящённый честной конкуренции, установят в Ингушетии 

АиФ Ставрополье 50 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Монумент, посвященный честной конкуренции, в столице республики Магасе собираются открыть осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на УФАС по РИ.
Идея родилась в управлении антимонопольной службы. Сотрудники УФАС попытались найти подобные примеры в других регионах и странах, но потерпели фиаско. Выяснилось, что никто нигде ничего похожего не сооружал.
«Мы собрались и сами придумали эскиз. Скульптура будет состоять из трёх человеческих фигур: одна символизирует власть, вторая бизнес, третья — воплощение обобщенного образа потребителя. Втроем они держат в руках дерево благосостояния», — рассказала пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Оксана Муцольгова.
Она также сообщила, что памятник станет завершением строящейся сейчас аллеи честной конкуренции. Её планируется в дальнейшем дополнить другими памятниками честной конкуренции в разных областях.
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