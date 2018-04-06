Ещё
«Без тепла и горячей воды»: в Башкирии 71 предприятие наказали за долги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Без тепла и горячей воды»: в Башкирии 71 предприятие наказали за долги 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
Башкирские тепловые сети продолжают вводить санкции против госпредприятий. Под полное отключение попал Институт нефтехимпереработки, который задолжал энергетической компании четыре миллиона рублей.
— Мы неоднократно предупреждали о том, что будем прибегать к таким мерам. Сначала подачу ресурсов ограничили, по долгам так никто и не заплатил, — рассказали в «БашРТС».
Под ограничения уже попал уфимский муниципальный оператор электротранспорта — «МУЭТ», долг за ресурсы у предприятия превысил 29 миллионов рублей. Всего в Башкирии под санкции попало 71 предприятие, у семи тепло и горячую воду отключили полностью.
— Наши действия законны. Все в рамках постановлений. По долгам нужно платить. Недобросовестные руководители таких организаций несут ответственность за то, что их сотрудникам приходится работать не в комфортных условиях, — добавила директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова.
Общая задолженность всех потребителей перед «БашРТС» сегодня превышает восемь миллиардов рублей.
ufa1.ru: последние новости
В парке имени Якутова появились две новые скульптуры Следователи начали проверку по факту падения снега на пенсионера в Уфе В Уфе восстановят скандально известный коллектор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов84
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
На Украине угрожают взорвать Крымский мост419
Малышева оправдалась за скандал с собаками630
В РФ нашли секретную программу «Новичок»82
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение