«Без тепла и горячей воды»: в Башкирии 71 предприятие наказали за долги

Башкирские тепловые сети продолжают вводить санкции против госпредприятий. Под полное отключение попал Институт нефтехимпереработки, который задолжал энергетической компании четыре миллиона рублей.

— Мы неоднократно предупреждали о том, что будем прибегать к таким мерам. Сначала подачу ресурсов ограничили, по долгам так никто и не заплатил, — рассказали в «БашРТС».

Под ограничения уже попал уфимский муниципальный оператор электротранспорта — «МУЭТ», долг за ресурсы у предприятия превысил 29 миллионов рублей. Всего в Башкирии под санкции попало 71 предприятие, у семи тепло и горячую воду отключили полностью.

— Наши действия законны. Все в рамках постановлений. По долгам нужно платить. Недобросовестные руководители таких организаций несут ответственность за то, что их сотрудникам приходится работать не в комфортных условиях, — добавила директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова

Общая задолженность всех потребителей перед «БашРТС» сегодня превышает восемь миллиардов рублей.