Проверить давление и уровень сахара смогут все желающие в Балашихе 7 апреля 

Акция пройдет в рамках Всемирного дня здоровья, об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
7 апреля Балашиха присоединится к Всемирному дню здоровья. Центральным местом проведения акции станут площади у Ледового дворца и администрации в микрорайоне Железнодорожный. Для всех желающих городские врачи дадут медицинские рекомендации, проверят давление и уровень сахара в крови
— Сергей Юров.
Он добавил, что соревнования, лекции о здоровом образе жизни, выставки и мастер-классы
7 апреля также пройдут на базе
культурно-досуговых
центров, библиотек, спортивных и образовательных учреждений города. Так, например, на площади у Ледового дворца состоится тренировка по скандинавской ходьбе.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно с 1950 года. Дата 7 апреля приурочена ко дню создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Этот день призван объяснить людям, насколько важно в жизни поддерживать свое здоровье.