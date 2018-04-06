Проверить давление и уровень сахара смогут все желающие в Балашихе 7 апреля

Акция пройдет в рамках Всемирного дня здоровья, об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров

7 апреля Балашиха присоединится к Всемирному дню здоровья. Центральным местом проведения акции станут площади у Ледового дворца и администрации в микрорайоне Железнодорожный. Для всех желающих городские врачи дадут медицинские рекомендации, проверят давление и уровень сахара в крови

— Сергей Юров.

Он добавил, что соревнования, лекции о здоровом образе жизни, выставки и мастер-классы

7 апреля также пройдут на базе

культурно-досуговых

центров, библиотек, спортивных и образовательных учреждений города. Так, например, на площади у Ледового дворца состоится тренировка по скандинавской ходьбе.