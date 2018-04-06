Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Ижевска 

Ижевск. Удмуртия. Во всех храмах Ижевска в ночь с 7 на 8 апреля пройдут пасхальные богослужения. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, все они будут сопровождаться крестными ходами вокруг храмов. В Михаило-Архангельском кафедральном соборе богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Кроме ночного богослужения, на Пасху 8 апреля состоятся праздничные мероприятия для всей семьи.
В Михаило-Архангельском соборе 8 апреля в 10:00 состоится детское богослужение, песнопения за котором будет исполнять хор воскресной школы прихода. После литургии дети сами с хоругвями пройдут крестным ходом вокруг храма. В 11:00 на площади перед собором начнутся традиционные гуляния и пасхальная ярмарка.
В Александро-Невском соборе Ижевска после поздней литургии в 10:00 состоится крестный ход с участием детей.
В Успенском заречном храме Ижевска в 10:00 пройдет пасхальный праздник.
Напомним, что в Ижевск из Иерусалима доставят Благодатный огонь. Встречать святыню будут в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в 14:00. Далее огонь разнесут по приходам епархии.