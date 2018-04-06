Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Ижевска

Ижевск. Удмуртия . Во всех храмах Ижевска в ночь с 7 на 8 апреля пройдут пасхальные богослужения. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, все они будут сопровождаться крестными ходами вокруг храмов. В Михаило-Архангельском кафедральном соборе богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Кроме ночного богослужения, на Пасху 8 апреля состоятся праздничные мероприятия для всей семьи.

В Михаило-Архангельском соборе 8 апреля в 10:00 состоится детское богослужение, песнопения за котором будет исполнять хор воскресной школы прихода. После литургии дети сами с хоругвями пройдут крестным ходом вокруг храма. В 11:00 на площади перед собором начнутся традиционные гуляния и пасхальная ярмарка.

В Александро-Невском соборе Ижевска после поздней литургии в 10:00 состоится крестный ход с участием детей.

В Успенском заречном храме Ижевска в 10:00 пройдет пасхальный праздник.