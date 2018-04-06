Новосибирскую область переведут на цифровое телевещание

Уже с января следующего года прекратится выделение субсидий федерального бюджета вещателям общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. В связи с этим в селах, где численность не превышает ста тысяч человек, вещание продолжится только в цифровом формате.

В связи с этим, для перевода с аналогового на цифровой прием телевидения власти Новосибирской области в сентябре 2016 года заключили с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» соглашение о сотрудничестве. Данный документ направлен на информирование населения о предстоящем частичном переходе вещания с аналогового на цифровой формат. Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на данный момент прорабатывается вопрос по оказанию необходимых мер поддержки социально незащищенным группам населения.

Отметим, чторабота проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 гг.».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.