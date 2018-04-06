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Депутат ЛДПР хочет стать мэром Великого Новгорода
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Депутат ЛДПР хочет стать мэром Великого Новгорода 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «REGNUM», и.о. координатора Новгородского регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов считает, что сможет вывести город на новый уровень. По его словам, нынешний глава администрации Юрий Бобрышев за 10 лет не добился хороших результатов.
«Куда ни кинешь взгляд, всюду клубок проблем, казалось бы, не решаемых. Дороги, общественный транспорт, тарифы ЖКХ, экология, отсутствие инвестиций», — отметил Чурсинов в открытом письме новгородцам.
Депутат считает, что у города проблемы со скрытой безработицей, благоустройством дворов и утилизацией мусора. Чурсинов отметил, что ему неважно кто его изберет, он готов возглавить город.
Ранее новгородцы выступили за введение штрафов за нарушения при выгуле собак. Жители Великого Новгорода возмущены тем, что большинство парков «загажено» собачьими фекалиями.
Фото: wikipedia.org
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