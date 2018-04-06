Как бы выглядели аккаунты Толстого, Чехова и других писателей, если бы у них был Instagram

Интересно, что было бы с нашим миром, если бы у писателей-классиков и известных поэтов раньше нашего появился интернет и, следовательно, инстаграм. Лишились бы мы литературного наследия или, наоборот, приобрели бы его еще в большем количестве? Ответа на этот вопрос не существует, как не существовало и инстаграма в XIX веке.

Однако наши коллеги из AdMe запустили новый флешмоб, подставив записи из опубликованных дневников и писем в выдуманные аккаунты писателей. Давайте поглядим, что из этого вышло!

По описанию фотографии Франца Кафки достаточно сложно сказать, что перед нами величайший философский ум.

Оскара Уайльда действительно есть такая запись в дневнике. Не про инстаграм, конечно.

Лев Николаевич Толстой никогда не перестанет быть актуальным, и, думаем, многие с ним согласны.

Краткость — сестра таланта.

Многие писатели и правда схожи между собой в своих начинаниях. Равно как и мы. Кто не прочь полениться? Видимо, что-то всегда остается неизменным.

Лорд Байрон не изменяет себе даже в дневнике. Из него вышел бы отличный современный инстаграм-блогер.

Ирония Хармса отлично смотрится и в публичном аккаунте.

А как вы считаете, подходят ли записи из дневников и мемуаров писателей для подписей в инстаграме?