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Как бы выглядели аккаунты Толстого, Чехова и других писателей, если бы у них был Instagram
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Как бы выглядели аккаунты Толстого, Чехова и других писателей, если бы у них был Instagram 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Интересно, что было бы с нашим миром, если бы у писателей-классиков и известных поэтов раньше нашего появился интернет и, следовательно, инстаграм. Лишились бы мы литературного наследия или, наоборот, приобрели бы его еще в большем количестве? Ответа на этот вопрос не существует, как не существовало и инстаграма в XIX веке.
Однако наши коллеги из AdMe запустили новый флешмоб, подставив записи из опубликованных дневников и писем в выдуманные аккаунты писателей. Давайте поглядим, что из этого вышло!
Все мы иногда Антон Павлович Чехов.
По описанию фотографии Франца Кафки достаточно сложно сказать, что перед нами величайший философский ум.
У Оскара Уайльда действительно есть такая запись в дневнике. Не про инстаграм, конечно.
Лев Николаевич Толстой никогда не перестанет быть актуальным, и, думаем, многие с ним согласны.
Краткость — сестра таланта.
Многие писатели и правда схожи между собой в своих начинаниях. Равно как и мы. Кто не прочь полениться? Видимо, что-то всегда остается неизменным.
Лорд Байрон не изменяет себе даже в дневнике. Из него вышел бы отличный современный инстаграм-блогер.
Ирония Хармса отлично смотрится и в публичном аккаунте.
А как вы считаете, подходят ли записи из дневников и мемуаров писателей для подписей в инстаграме?
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