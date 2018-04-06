Желания сотрудничать у разработчиков Telegram нет, считает Петр Толстой

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России . Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

"Мы ждём решения суда. В зависимости от решения суда будет понятно, как дальше действовать. Я сам пользуюсь Telegram. Но закон существует для всех. И в том случае, если закон не будет соблюдён, то соответственно, если какие-то меры будут предприняты, то перейдём на другие мессенджеры", — сказал РИА Новости Толстой.

Он полагает, что представители Telegram не показывают готовности к сотрудничеству.

"Мне кажется, при желании сотрудничать здесь можно найти выход, но желания такого со стороны разработчиков нет. А если нет желания соблюдать закон на территории Российской Федерации, значит нет возможности работать на территории Российской Федерации. Вот и все", — добавил вице-спикер Госдумы.