Желания сотрудничать у разработчиков Telegram нет, считает Петр Толстой 

АНОСИНО (Московская область), 6 апр — РИА Новости. Все технические вопросы решаемы про наличии желания сотрудничать, однако такого стремления у разработчиков Telegram нет, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
"Мы ждём решения суда. В зависимости от решения суда будет понятно, как дальше действовать. Я сам пользуюсь Telegram. Но закон существует для всех. И в том случае, если закон не будет соблюдён, то соответственно, если какие-то меры будут предприняты, то перейдём на другие мессенджеры", — сказал РИА Новости Толстой.
Он полагает, что представители Telegram не показывают готовности к сотрудничеству.
"Мне кажется, при желании сотрудничать здесь можно найти выход, но желания такого со стороны разработчиков нет. А если нет желания соблюдать закон на территории Российской Федерации, значит нет возможности работать на территории Российской Федерации. Вот и все", — добавил вице-спикер Госдумы.