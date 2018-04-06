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Образовательные семинары для застройщиков пройдут 9-10 апреля
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Образовательные семинары для застройщиков пройдут 9-10 апреля 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
9 апреля, в Москомархитектуре состоится образовательный семинар по предоставлению государственных услуг в градостроительной сфере, в ходе которого будет рассказано о предоставляемых услугах:
— подготовка градостроительного плана земельного участка в городе Москве;
— подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве;
— оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве;
— согласование дизайн-проекта размещения вывески; предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы.
Семинар состоится по адресу: Москва, Триумфальная площадь, дом 1, большой зал Архсовета. Начало в 14:15. Подробную информацию об участии вы можете получить по телефону:
8 (499) 251–34–23, 8 (499) 250–47–44, 8 (499) 250–51–76  10 апреля специалисты Мосгосстройнадзора проведут образовательный семинар по предоставлению государственных услуг в градостроительной сфере, в ходе которого расскажут о следующих предоставляемых услугах:
— Выдача разрешения на строительство;
— Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
— Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
Семинар состоится по адресу: Москва, улица Брянская, дом 9, кабинет 606 а. Начало в 11:00  Заявки на участие направлять по электронной почте: mgsn-gosuslugi@mos.ru  По поручению Сергея Собянина наиболее важные и востребованные госуслуги, в частности, в области градостроительной политики были переведены в электронный вид. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин ранее отметил, что перевод госуслуг в электронный вид является важным шагом навстречу инвестиционному сообществу и препятствует коррупции в строительстве.
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