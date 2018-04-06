Образовательные семинары для застройщиков пройдут 9-10 апреля

9 апреля, в Москомархитектуре состоится образовательный семинар по предоставлению государственных услуг в градостроительной сфере, в ходе которого будет рассказано о предоставляемых услугах:

— подготовка градостроительного плана земельного участка в городе Москве

— подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве;

— оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве;

— согласование дизайн-проекта размещения вывески; предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы.

Семинар состоится по адресу: Москва, Триумфальная площадь, дом 1, большой зал Архсовета. Начало в 14:15. Подробную информацию об участии вы можете получить по телефону:

8 (499) 251–34–23, 8 (499) 250–47–44, 8 (499) 250–51–76 10 апреля специалисты Мосгосстройнадзора проведут образовательный семинар по предоставлению государственных услуг в градостроительной сфере, в ходе которого расскажут о следующих предоставляемых услугах:

— Выдача разрешения на строительство;

— Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

— Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.