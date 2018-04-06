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«Замороженный» француз прожил 18 часов после остановки сердца
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«Замороженный» француз прожил 18 часов после остановки сердца 

Мир24 1 час назад
Житель города Безье (департамент Эро, юг Франции) прожил с 18 часов после того, как у него остановилось сердце, сообщает радиостанция France Info.
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