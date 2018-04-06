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Администрация Тольятти и французская компания подписали протокол об открытии нового производства
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Администрация Тольятти и французская компания подписали протокол об открытии нового производства 

ТРК Губерния 1 час назад
Французская компания Valeo с администрацией Тольятти подписала протокол об открытии нового производства. Предприятие намерено развивать новые технологии автопрома в сфере цифровой мобильности, автономных машин, электрификации и гибридизации. Планируют увеличить мощности по производству трансмиссий, термальных автокомпонентов и электрике до 1 млн деталей в год. Продавать автозапчасти из Тольятти будут не только по России, но и за рубежом. На встрече французская делегация представила проект развития своей компании в Автограде. В приоритете — сотрудничество с вузами Тольятти, обучение среди сотрудников и участие в ярмарках вакансий.
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