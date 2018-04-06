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Школа «Живые города» собирает участников со всей страны для обсуждения развития современных городов
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Школа «Живые города» собирает участников со всей страны для обсуждения развития современных городов 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Национальная инициатива «Живые города» собирает и разрабатывает технологии развития городов, которые проходят проверку ведущих российских и мировых экспертов и показывают высокие результаты на практике. С 11 по 14 апреля в Ижевске будет организована Школа «Живые города», посвященная вопросам формирования коммуникации и кооперации в городе.
Это образовательно-проектный интенсив, направленный на повышение компетенций лидеров городского развития через исследование успешных практик и реализованных кейсов. «Основа развития современного города — качественная коммуникация между органами муниципальной власти и городским сообществом, чья эффективность подтверждается степенью вовлеченности горожан в управление развитием города — от благоустройства дворов до разработки городской стратегии. На сегодняшний день в городах России не хватает инструментов и компетенции, необходимых для достижения реального вовлечения, конструктивного диалога и позитивного сотрудничества», — сообщают организаторы.
Главные темы Школы: городская коммуникация и соуправление: технологии и инструменты формирования городского диалога; городская среда 2.0: вовлечение горожан и соучаствующее проектирование при благоустройстве дворовых и общественных пространств; развитие города средствами культуры: перезагрузка городских событий через вовлечение сообществ; создание творческих, образовательных и коммьюти-центров.
Программа состоит из трех образовательных и одного проектного блоков. Лекции и семинары пройдут с 11 по 13 апреля. Завершающий день, 14 апреля, будет посвящен работе по проектированию дорожных карт развития городов с использованием изученного опыта и технологий.
За справочной информацией можно обратиться по телефонам: +7951 200 10 04, e-mail: forumgorodov@gmail.com.
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