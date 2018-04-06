Приговор для президента: в Сеуле огласили судьбу Пак Кын Хе

Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе отправили в тюрьму на 24 года. Решение суд огласил сегодня, передает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Оглашение приговора в Центральном районном суде Сеула прошло без осужденной. Бывшая глава Южной Кореи Пак Кын Хе присутствовать отказалась, давно бойкотирует слушания и обвинения не признает.

«За разглашении государственной тайны, вымогательство и получение взяток, а также за злоупотреблении властью правосудие приговаривает госпожу Пак Кын Хе к 24 годам тюремного заключения», — заявила судья.

Впервые в истории Южной Кореи приговор транслировали в прямом эфире, так как резонанснее дела нет. А под стенами суда — воинствующая толпа. Сторонники подсудимой требуют немедленно отпустить ее из-под стражи. Судебные эксперты, знакомые с суровой корейской Фемидой, пытаются их утешить. Говорят, что она еще легко отделалась. Изначально требовали и вовсе расстрелять.

Пак Кын Хе лишена свободы, в то время как ее сторонники и противники поплатились собственными жизнями, воюя друг с другом. Первая кровь в Сеуле пролилась в ходе столкновения с силовиками при попытке штурма здания прокуратуры , где допрашивали главную арестантку страны. Десятки раненых, двое погибли.

Импичмент опальной президентше объявили зимой 2016 года, тоже после массовых волнений и стычек.

«Отстранение ее от должности заключает в себе колоссальную пользу для Конституции, поэтому все судьи приняли единогласное решение. Мы смещаем Пак Кын Хе с поста президента», — сказала и.о. председателя Конституционного суда Южной Кореи.

А начался этот грандиозный скандал не с коррупции и взяток, а с простой женской дружбы или даже, возможно, любви. В ноябре 16-го арестовали подругу детства Пак Кын Хе, 60-летнюю даму. Женщину в черном по имени Чхве Сун Силь как только не называли — теневым президентом, серым кардиналом и даже совратителем главы государства.

Скандал разгорелся после того, как местное кабельное ТВ обнародовало две сотни секретных документов главы государства. Если верить журналистам, раздобыли их в мусорном баке одного из Сеульских отелей в планшете. Хозяйка гаджета — та сама подруга детства.

Эксклюзив корейских папарацци подхватили на весь мир, а после — громкие аресты и массовые митинги против странной власти. А следствие заявило, что подруга Силь не только речи писала, но и от имени президента управляла капиталами, создавала фонды и даже украла 72 миллиона долларов через немецкие фирмы-однодневки. Вдогонку — обвинения, что тут не только сговор, но и однополая любовь.

«Появление ее подруги в офисе прокуроров — подобно ящерице, когда та, спасая свою жизнь, теряет свой хвост. Я думаю, президент сама должна взять на себя ответственность», — заявил лидер антипрезидентских протестов.

Президенту ответственность за любимую подругу брать не пришлось. Накопали компромата и на нее. А подругу посадили еще два месяца назад без особого резонанса. Дали 20 лет и 16 миллионов долларов штрафа. «Корейский Распутин», как теперь ее называют, не занимала никаких государственных постов, зато известна как шаманка, гадалка и душевная подруга. А еще она дочь печально известного Чой Тхэ Мина, основателя секты «Церковь вечной жизни». И если у того были тысячи зомбированных фанатов, то у дочери лишь один, но зато какой.

Адвокаты Пак Кын Хе могут подать апелляцию в течение недели.

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