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Лавров ответил на сообщения о разработке «Новичка» под Саратовом
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Лавров ответил на сообщения о разработке «Новичка» под Саратовом 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал появившуюся информацию о разработке на территории России нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Отметим, сегодня стало известно, где предположительно был произведен «Новичок». По информации британских СМИ, вещество делали в закрытом городе Шиханы в Саратовской области, где расположена военная исследовательская база.
По словам Лаврова, Великобритания пытается найти хоть какие-то подтверждения своей позиции, что в отравлении Скрипалей виновата Россия.
«Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции. Она будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане», — отметил он.
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