Лавров ответил на сообщения о разработке «Новичка» под Саратовом

Отметим, сегодня стало известно, где предположительно был произведен «Новичок». По информации британских СМИ, вещество делали в закрытом городе Шиханы в Саратовской области , где расположена военная исследовательская база.

По словам Лаврова, Великобритания пытается найти хоть какие-то подтверждения своей позиции, что в отравлении Скрипалей виновата Россия.

«Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции. Она будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане», — отметил он.