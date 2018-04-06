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В Крым приедет сын Че Гевары
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В Крым приедет сын Че Гевары 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Он примет участие в открытии выставки архивных фотографий «Эрнесто Че Гевара. Путь свободы», которая пройдёт в Симферополе и Севастополе.
Эту информацию корреспонденту «Парламентской газеты» подтвердили в Фонде развития русской культуры «Крафт-Павлова», который является одним из организаторов визита.
Эрнесто Гевара — младший сын Че от его второго брака — с Алейдой Марч. Команданте расстреляли в джунглях Боливии, когда Эрнесто было всего два года. В восьмидесятых годах прошлого века Эрнесто Гевара-младший, как и многие кубинцы, учился в СССР. Алейда Марч до сих пор живёт на Кубе, в Гаване, ей сейчас немного за восемьдесят.
Нынешнего главу Крыма Сергея Аксёнова иногда называют «крымским Че Геварой». В частности, Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Крым. Путь на Родину» рассказал, что не знал Аксёнова до событий «Крымской весны».
«Это человек, которого я никогда раньше не знал, никогда его не видел, не был с ним знаком. Не скрою, что мне назвали его фамилию, сказали, что он депутат, — сказал президент. И далее: — Я когда спросил, кто этот человек, как вы к нему относитесь, он (один из депутатов крымского парламента. — Прим. ред.) говорит: «Ну, Че Гевара. Нам такой сейчас нужен».
Весной 2017 года корреспондент «Парламентской газеты» поднял на пике Туркино — высшей точке Острова свободы — флаг Крыма — Полуострова свободы.
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