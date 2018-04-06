В Крым приедет сын Че Гевары

Севастополе. Он примет участие в открытии выставки архивных фотографий «Эрнесто Че Гевара. Путь свободы», которая пройдёт в Симферополе

Эту информацию корреспонденту « Парламентской газеты » подтвердили в Фонде развития русской культуры «Крафт-Павлова», который является одним из организаторов визита.

Эрнесто Гевара — младший сын Че от его второго брака — с Алейдой Марч. Команданте расстреляли в джунглях Боливии , когда Эрнесто было всего два года. В восьмидесятых годах прошлого века Эрнесто Гевара-младший, как и многие кубинцы, учился в СССР. Алейда Марч до сих пор живёт на Кубе , в Гаване, ей сейчас немного за восемьдесят.

«Это человек, которого я никогда раньше не знал, никогда его не видел, не был с ним знаком. Не скрою, что мне назвали его фамилию, сказали, что он депутат, — сказал президент. И далее: — Я когда спросил, кто этот человек, как вы к нему относитесь, он (один из депутатов крымского парламента. — Прим. ред.) говорит: «Ну, Че Гевара. Нам такой сейчас нужен».

Весной 2017 года корреспондент «Парламентской газеты» поднял на пике Туркино — высшей точке Острова свободы — флаг Крыма — Полуострова свободы.