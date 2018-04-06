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Третья часть заявок на ямочный ремонт в Уфе исполнена
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Третья часть заявок на ямочный ремонт в Уфе исполнена 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Третья часть заявок уфимцев на проведение ямочного ремонта в Уфе исполнена, всего на интерактивную карту поступило 258 заявок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, коммунальщики ремонтируют дороги с применением технологии холодного и литого асфальта. Параллельно ведётся очистка улиц от снега. На некоторых участках дорог уже скапливаются талые воды. Поэтому начата очистка дождеприемных решеток.
В дополнение к плановой работе коммунальных и дорожных служб в столице реализуется проект «Интерактивная карта ямочного ремонта». На интерактивную карту ямочного ремонта сервиса «Яндекс-карты» поступило 258 заявок на проведение ямочного ремонта, из них 108 принято к исполнению, 80 заявок уже исполнены, еще 14 находятся в работе.
В пресс-службе подчеркнули, что городские службы распределяют силы таким образом, чтобы в первую очередь восстановить дорожное полотно на наиболее загруженных автопотоком улицах.
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