ЦППК завершит подготовку инфраструктуры к летнему сезону 31 мая

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершит подготовку инфраструктуры, сотрудников и проверку подвижного состава к летнему сезону 31 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе компании.

«ЦППК начала подготовку к летнему сезону. Все работы по благоустройству инфраструктуры и проверке подвижного состава ЦППК будут завершены 31 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед началом нового сезона будут отремонтированы покрытия платформ, выполнены работы по покраске турникетных павильонов, зданий вокзалов, а также самих платформ. Представители компании проверят работу всего оборудования электропоездов согласно установленному регламенту работ. Специалисты проведут вибродиагностику и инструментальные замеры, а характеристики токоприемников будут переведены в необходимые для работы температурные диапазоны. В ряде случаев будет проведено окрашивание элементов кузова и интерьера.

«Процесс подготовки к новому сезону затронет и сотрудников компании: до 31 мая они перейдут на летнюю форму одежды», — отметили в пресс-службе. В пресс-службе пояснили, что наряду с этим, проводится активная подготовка железнодорожных станций и платформ к чемпионату мира по футболу. В рамках запланированных мероприятий выполнено: капитальный ремонт двух платформ на станции «Тушино»; текущий ремонт фасада здания вокзала станции « Узловая » Тульского регионального центра; платформа №1 станции «Ряжск» Рязанского регионального центра; ремонт вокзала и привокзальной площади, платформ №1, 2 станции «Щигры» Орловско-Курского регионального центра; проводится модернизация вокзала станции «Сасово».

«ОАО «Центральная ППК» проводит обустройство ж/д платформ в рамках инвестиционной программы по реновации пассажирской инфраструктуры с 2015 по 2024 гг., на которую выделено 8,9 млрд руб. Ремонтные работы затронут 88 остановочных пунктов, 34 из них уже готовы», — напомнили в пресс-службе.