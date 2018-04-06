Пропавшая в Нижегородской области Светлана Гардеенкова найдена погибшей

Разыскиваемая раннее 42-летняя Александр Светлана Гардеенкова найдена погибшей в Нижегородской области . Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, что пропавшая женщина гостила у знакомых в Нижнем Новгороде 31 марта, но домой в Дзержинск Светлана Гардеенкова так и не добралась.

“Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким”, — говорилось в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер». Подробности гибели женщины не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Олег Загребин, пропавший в феврале в Нижегородской области, найден погибшим.