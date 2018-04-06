1 мая профсоюзы Карелии составят слово «сто» на площади Кирова

Принять участие в традиционном первомайском шествии и митинге предлагается политическим партиям, общественникам и трудовым коллективам.

Столетие профсоюзного движения Карелии отметят уличной акцией. Как сообщается на сайте профсоюзов, молодежь и активисты составят слово «сто» на площади Кирова в Петрозаводске перед началом первомайского митинга.

1 мая профсоюзы пройдут традиционным шествием от площади Ленина до площади Кирова. Отмечается, что основным лозунгом станет: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

Профсоюзы приглашают принять участие в шествии и митинге политические партии, общественные организации и трудовые коллективы.

О том, как проходил первомайский митинг в прошлом году, смотрите здесь.