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1 мая профсоюзы Карелии составят слово «сто» на площади Кирова
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1 мая профсоюзы Карелии составят слово «сто» на площади Кирова 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Принять участие в традиционном первомайском шествии и митинге предлагается политическим партиям, общественникам и трудовым коллективам.
Столетие профсоюзного движения Карелии отметят уличной акцией. Как сообщается на сайте профсоюзов, молодежь и активисты составят слово «сто» на площади Кирова в Петрозаводске перед началом первомайского митинга.
1 мая профсоюзы пройдут традиционным шествием от площади Ленина до площади Кирова. Отмечается, что основным лозунгом станет: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».
Профсоюзы приглашают принять участие в шествии и митинге политические партии, общественные организации и трудовые коллективы.
О том, как проходил первомайский митинг в прошлом году, смотрите здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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