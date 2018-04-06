Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич показал свои занятия в лондонском спортзале

На видеоролике, который сегодня опубликован в сети интернет на популярном сайте распространения видеопродукции, мужчина как две капли похожий на Михаила Юревича активно занимается спортом. Он подходит к тренажеру и бодро подтягивается 26 раз. За кадром звучит музыка и иностранная речь, заметно присутствие других посетителей спортивного зала.

Напомним, уголовное дело на Михаила Юервича было заведено в марте прошлого года, а в мае, после того как он не явился на допрос, его объявили в федеральный розыск. Предположительно, обвиняемый в получении взяток экс-чиновник и бизнесмен, находится в Лондоне.

Видеоролик распространил один из анонимных Telegram-каналов, сопроводив его сообщением о том, происходящее снято в спортивном зале в центре Лондона. Стоит отметить, Михаил Юревич пребывает в хорошей физической форме, судя по видеозаписи.