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В Тюмени установят памятник геологам-первопроходцам Западной Сибири
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В Тюмени установят памятник геологам-первопроходцам Западной Сибири 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Бронзовый памятник, посвященный геологам-первопроходцам, планируют установить в центре Тюмени к 70-летию региональной геологии. Камень-основание для памятника заложат в центре Тюмени в 2018 году, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы Сибирского научного центра (СибНАЦ) Татьяна Долгова.
"Увековечить память о геологах-первопроходцах, покорителях тюменского Севера предложил генеральный директор СибНАЦ Анатолий Брехунцов, его идею поддержали ветераны отрасли и власти. Тюменский скульптор Сергей Фефелов разработал макет монумента, решается вопрос о месте установления памятника. Камень-основание для монумента планируют заложить в этом году", — сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы, бронзовый геолог будет раздвигать руками каменные глыбы, высота памятника составит 4 метра. «Геолог раздвигает недра руками, чтобы достать дары Земли и подарить их людям. Светлый и темный гранитные монолиты планируем заказать в Свердловской области. А основанием для монумента может стать башкирская яшма», — уточнили в пресс-службе.
Установить монумент планируют неподалеку от первой пробуренной в области разведочной скважины в районе бывшего Дворца культуры «Геолог» или у корпуса Тюменского индустриального университета (ТИУ) на улице Мельникайте, добавили в пресс-службе центра.
По информации пресс-службы губернатора региона, летом в рамках юбилейного года геологии в Восточном микрорайоне Тюмени запланировано открытие сквера имени легендарного геолога, Героя Социалистического Труда Льва Ровнина, где установят его бюст.
2018 год стал годом 70-летия тюменской геологии. Тюменская разведочная экспедиция была создана в январе 1948 года по распоряжению министра геологии СССР. В 1953 году в селе Березово обнаружили мощный газовый фонтан, а спустя 7 лет в селе Шарм была получена первая нефть промышленного значения. Сейчас в регионе насчитывается более 900 открытых месторождений.
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