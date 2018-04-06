В Тюмени установят памятник геологам-первопроходцам Западной Сибири

ТЮМЕНЬ , 6 апреля. / ТАСС /. Бронзовый памятник, посвященный геологам-первопроходцам, планируют установить в центре Тюмени к 70-летию региональной геологии. Камень-основание для памятника заложат в центре Тюмени в 2018 году, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы Сибирского научного центра (СибНАЦ) Татьяна Долгова.

"Увековечить память о геологах-первопроходцах, покорителях тюменского Севера предложил генеральный директор СибНАЦ Анатолий Брехунцов, его идею поддержали ветераны отрасли и власти. Тюменский скульптор Сергей Фефелов разработал макет монумента, решается вопрос о месте установления памятника. Камень-основание для монумента планируют заложить в этом году", — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, бронзовый геолог будет раздвигать руками каменные глыбы, высота памятника составит 4 метра. «Геолог раздвигает недра руками, чтобы достать дары Земли и подарить их людям. Светлый и темный гранитные монолиты планируем заказать в Свердловской области . А основанием для монумента может стать башкирская яшма», — уточнили в пресс-службе.

Установить монумент планируют неподалеку от первой пробуренной в области разведочной скважины в районе бывшего Дворца культуры «Геолог» или у корпуса Тюменского индустриального университета (ТИУ) на улице Мельникайте, добавили в пресс-службе центра.

По информации пресс-службы губернатора региона, летом в рамках юбилейного года геологии в Восточном микрорайоне Тюмени запланировано открытие сквера имени легендарного геолога, Героя Социалистического Труда Льва Ровнина, где установят его бюст.