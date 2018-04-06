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Саратовским спасателям пришлось делать лодочную переправу
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Саратовским спасателям пришлось делать лодочную переправу 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Начавшийся в регионе паводок затопил несколько районов.
Напомним, ранее «Новости Саратова» сообщали о подтоплении жилых домов в творится в Романовском районе. Здесь спасателям пришлось переправлять шестилетнего ребенка и двух коров. Местные жители эвакуированы. Похожая ситуация наблюдается и в Лысогорском районе. С 6 апреля в селе Атаевка силами облспаса организована лодочная переправа. Необходимость в этом возникла после того, как от земли оказались отрезанными разливом реки около 700 человек. Здесь имеется объездная, но из-за таяния снега она находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Переправа на лодках необходима для обеспечения жителей, отрезанных от большой земли паводком, всего самого необходимого, в том числе — медицинской помощи.
Фото: соцсети
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