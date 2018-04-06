Саратовским спасателям пришлось делать лодочную переправу

Начавшийся в регионе паводок затопил несколько районов.

Напомним, ранее «Новости Саратова» сообщали о подтоплении жилых домов в творится в Романовском районе. Здесь спасателям пришлось переправлять шестилетнего ребенка и двух коров. Местные жители эвакуированы. Похожая ситуация наблюдается и в Лысогорском районе. С 6 апреля в селе Атаевка силами облспаса организована лодочная переправа. Необходимость в этом возникла после того, как от земли оказались отрезанными разливом реки около 700 человек. Здесь имеется объездная, но из-за таяния снега она находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Переправа на лодках необходима для обеспечения жителей, отрезанных от большой земли паводком, всего самого необходимого, в том числе — медицинской помощи.

Фото: соцсети