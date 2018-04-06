Металлурги пытаются обратить внимание власти на крах отрасли

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак.

Причина кризиса — проблемы с сырьем и инфраструктурой, а именно с железнодорожными перевозками.

Кроме того, отрасль страдает от нехватки сырья. Из-за начала расследования профильного министерства под угрозой оказался импорт серной кислоты. Рынок пытаются монополизировать несколько компаний, что ударит по промышленности и экономике страны.

«Потенциальные потери — это сотни миллионов долларов валютных поступлений и соответственно — десятки миллионов гривен недопоступлений в бюджет. Это может ударить с эффектом мультипликатора по всей экономике. Здесь вопрос не только в ценах, а в том, что мы эту серную кислоту не сможем поставить на наши предприятия», — заявил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.