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Металлурги пытаются обратить внимание власти на крах отрасли
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Металлурги пытаются обратить внимание власти на крах отрасли 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак.
Причина кризиса — проблемы с сырьем и инфраструктурой, а именно с железнодорожными перевозками.
Кроме того, отрасль страдает от нехватки сырья. Из-за начала расследования профильного министерства под угрозой оказался импорт серной кислоты. Рынок пытаются монополизировать несколько компаний, что ударит по промышленности и экономике страны.
«Потенциальные потери — это сотни миллионов долларов валютных поступлений и соответственно — десятки миллионов гривен недопоступлений в бюджет. Это может ударить с эффектом мультипликатора по всей экономике. Здесь вопрос не только в ценах, а в том, что мы эту серную кислоту не сможем поставить на наши предприятия», — заявил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.
Еще в августе Каленков заявлял, что Украина может потерять $100 млн из-за несправедливого распределения полувагонов «Укрзализныцей».
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