В Дзержинске сошла с рельсов цистерна с химикатами

На подъездных железнодорожных путях завода им. Свердлова в Дзержинске сошла с рельсов цистерна с химическим веществом. Об этом корреспонденту Newsroom24 рассказали в пресс-службе Волго-Окского управления Ростехнадзора

В управлении Ростехнадзора сообщили, что пролива продукта не зафиксировано. Пострадавших в результате происшествия нет. Загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью граждан также отсутствует.

Надзорное ведомство классифицирует сход цистерны на предприятии как инцидент на опасном производственном объекте. В данный момент цистерна поставлена на рельсы. Проводится проверка и расследование инцидента.