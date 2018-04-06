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В Дзержинске сошла с рельсов цистерна с химикатами
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В Дзержинске сошла с рельсов цистерна с химикатами 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
На подъездных железнодорожных путях завода им. Свердлова в Дзержинске сошла с рельсов цистерна с химическим веществом. Об этом корреспонденту Newsroom24 рассказали в пресс-службе Волго-Окского управления Ростехнадзора.
В управлении Ростехнадзора сообщили, что пролива продукта не зафиксировано. Пострадавших в результате происшествия нет. Загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью граждан также отсутствует.
Надзорное ведомство классифицирует сход цистерны на предприятии как инцидент на опасном производственном объекте. В данный момент цистерна поставлена на рельсы. Проводится проверка и расследование инцидента.
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