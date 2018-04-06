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Прокуратура может заняться судебной системой Краснодарского края из-за бюджетных нарушений
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Прокуратура может заняться судебной системой Краснодарского края из-за бюджетных нарушений 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Контрольно-счетная палата Краснодарского края проверяла деятельность регионального управления Судебного департамента и департаменту по обеспечению деятельности мировых судей.
Перечень выявленных нарушений шокирующий. Специалисты, которые должны строго блюсти закон и служить Фемиде, по каким-то неведомым причинам нарушали требования бюджетного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, о контрактной системе в сфере закупок, законодательства об управлении государственной собственностью и т. д.
А в деятельности департамента по обеспечению деятельности мировых судей выявили и недочеты в соблюдении земельного и гражданского законодательства РФ.
В итоге о случившемся в первую очередь проинформировали руководителей: Гарбовского Иосифа Ивановича (управление судебного департамента в Краснодарском крае) и Буцкого Олега Игоревича (департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края. В первую очередь они обязаны устранить выявленные нарушения и наказать виновных лиц.
Также все случившееся не осталось без внимания вышестоящих органов.
О нарушениях проинформировали министерство экономики, департамент финансово-бюджетного надзора.
Материалы проверки направлены и в прокуратуру Краснодарского края.
Каждое из ведомств примет меры реагирования в пределах компетенции.
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