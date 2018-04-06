Прокуратура может заняться судебной системой Краснодарского края из-за бюджетных нарушений

Краснодар . 6 апреля — Новая Кубань. Контрольно-счетная палата Краснодарского края проверяла деятельность регионального управления Судебного департамента и департаменту по обеспечению деятельности мировых судей.

Перечень выявленных нарушений шокирующий. Специалисты, которые должны строго блюсти закон и служить Фемиде, по каким-то неведомым причинам нарушали требования бюджетного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, о контрактной системе в сфере закупок, законодательства об управлении государственной собственностью и т. д.

А в деятельности департамента по обеспечению деятельности мировых судей выявили и недочеты в соблюдении земельного и гражданского законодательства РФ

В итоге о случившемся в первую очередь проинформировали руководителей: Гарбовского Иосифа Ивановича (управление судебного департамента в Краснодарском крае) и Буцкого Олега Игоревича (департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края. В первую очередь они обязаны устранить выявленные нарушения и наказать виновных лиц.

Также все случившееся не осталось без внимания вышестоящих органов.

Материалы проверки направлены и в прокуратуру Краснодарского края.

Каждое из ведомств примет меры реагирования в пределах компетенции.