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Новый сезон дорожных работ стартовал в Мурино
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Новый сезон дорожных работ стартовал в Мурино 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
В планах на лето — начало строительства развязки с КАД и расширение перекрестка Шоссейной улицы с дорогой на Бугры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Подрядчик сооружения съезда с кольцевой автомобильной дороги в западное Мурино — компания «Возрождение» — уже установила строительный городок и проводит подготовительные работы к началу активной фазы строительства. В частности, идет подготовка территории и решаются вопросы с выносом сетей.
Кроме того, на совещании у заместителя председателя правительства области Ленобласти Михаила Москвина определены сроки реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке вдоль гипермаркета «Лента». Эти работы планируется закончить до начала августа 2018 года силами коммерческих организаций.
Срок окончания работ по строительству развязки — 2020 год. Также в настоящее время дорабатывается генеральный план поселка Бугры, в который власти Ленобласти планируют включить продление проспекта Культуры, что сделает нормативной дорожную ситуацию в этой части Всеволожского района.
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