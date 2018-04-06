Новый сезон дорожных работ стартовал в Мурино

В планах на лето — начало строительства развязки с КАД и расширение перекрестка Шоссейной улицы с дорогой на Бугры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подрядчик сооружения съезда с кольцевой автомобильной дороги в западное Мурино — компания «Возрождение» — уже установила строительный городок и проводит подготовительные работы к началу активной фазы строительства. В частности, идет подготовка территории и решаются вопросы с выносом сетей.

Кроме того, на совещании у заместителя председателя правительства области Ленобласти Михаила Москвина определены сроки реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке вдоль гипермаркета «Лента» . Эти работы планируется закончить до начала августа 2018 года силами коммерческих организаций.

Срок окончания работ по строительству развязки — 2020 год. Также в настоящее время дорабатывается генеральный план поселка Бугры, в который власти Ленобласти планируют включить продление проспекта Культуры, что сделает нормативной дорожную ситуацию в этой части Всеволожского района.