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В Ливнах заметили неоязычников
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В Ливнах заметили неоязычников 

РИА 57 1 час назад
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий обратился к православной пастве с посланием, в котором высказал озабоченность распространением неоязычества в Ливнах и призвал горожан не поддаваться пропаганде родноверов, сообщает издание «Уездный город».
По его мнению, опасность несет движение «За трезвую Россию и здоровый образ жизни». Именно это объединение начало в минувшем году возрождение зеленой зоны завода Ливныпластик, превратив ее в Славянский сад. При поддержке неравнодушных горожан и представителей бизнеса там появились дорожки, детский городок, спортивные снаряды. С ребятами занимаются тренеры, настраивая на здоровый образ жизни. Волонтеры устраивают развлекательные мероприятия, включая «снегобой», который заинтересовал многих орловцев.
По мнению Нектария, там происходят культовые языческие собрания, в которых участвует молодёжь и приезжают жрецы, посвящая в языческие культы.
На сайте же проекта указано: «Наша группа никак не касается религиозной и политической деятельности, а так же мы не являемся коммерческой организацией». В числе поддержки указаны зарекомендовавшие себя с положительной стороны общественные организации Орловской области.
Ситуацию изданию прокомментировал православный юрист Виктор Горбач. Он заявил, что неоязычество сегодня имеет слабое отношение к древнему язычеству, являясь лишь своего рода декорацией.
«Сейчас с уверенностью можно сказать, что неоязычество — это проект, реализуемый в нашей стране не без участия зарубежных государств», — заявил юрист и привел в пример «печальный опыт Украины».
Сообщение В Ливнах заметили неоязычников появились сначала на РИА 57.
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